المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضات المائية يستعرض تحضيرات البطولة العربية الثانية بالدوحة

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضات المائية اجتماعه الدوري يوم أمس «السبت» بمسقط برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العربي العماني والعربي للرياضات المائية، وحضور كل من يوسف بن أحمد الساعي الرئيس الفخري للاتحاد العربي للرياضات المائية، وإبراهيم نده نائب الرئيس الفخري، وخالد بن محسن الخليفي نائب رئيس الاتحاد، وزهير المفتي الأمين العام للاتحاد، وعبدالله بن محمد الوهيبي عضو مجلس الإدارة، وبمشاركة كل من علي يخلف نائب الرئيس وعصمان القنين عضو مجلس الإدارة. تضمن الاجتماع مناقشة العديد من البنود المطروحة على جدول الأعمال وكان أولها استعراض محضر اجتماع المكتب التنفيذي الأخير الذي عُقد في 26 فبراير الماضي، واعتماده، كما تم الاطلاع على التقرير المرفوع عن البطولة العربية السادسة للسباحة للعموم التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 27 ولغاية 30 أكتوبر الماضي، وقدم أعضاء المكتب التنفيذي شكرهم وتقديرهم للاتحاد الإماراتي للسباحة على حسن الاستقبال ونجاح التنظيم والاستضافة، كما رفع المكتب خالص الثناء والامتنان لمجلس أبوظبي الرياضي لتعاونه ومساهمته مع اتحاد الإمارات للسباحة ونادي أبوظبي للرياضات المائية لإنجاح التجمع العربي الكبير في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، حيث شهدت البطولة مشاركة 75 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية ممثلة في كل من سلطنة عُمان، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وقطر، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن والإمارات.

كما ناقش أعضاء المكتب التنفيذي المخاطبات الصادرة من الاتحاد العربي للرياضات المائية في إطار اختصاصات ومهام الاتحاد. وفيما يخص النظام الأساسي للاتحاد العربي، فقد استعرض الحضور التعديلات التي تمت في ضوء الملاحظات الواردة من الاتحاد الدولي للعبة، وتمت الموافقة عليها ورفع المسودة النهائية لتعرض في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للاعتماد النهائي. كما ناقش الأعضاء التجهيزات والتحضيرات الجارية لإقامة البطولة العربية الثانية للألعاب المائية للأعمار السنية التي سوف تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 10 ولغاية 15 من شهر يناير المقبل، وستشتمل البطولة على 6 رياضات منها 5 أولمبية وهي السباحة، والغطس، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، وكرة الماء، بالإضافة إلى الغطس العالي. وستقام المنافسات في ثلاثة مواقع رئيسية ممثلة في قبة أسباير، ومجمع حمد للرياضات المائية، وميناء الدوحة القديم. وقد وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لجميع الدول العربية للمشاركة في البطولة التي تعتبر فرصة لها لتكملة المستلزمات والاحتياجات التي ستكون تجربة قبل موعد استضافة الدوحة لبطولة العالم للرياضات المائية التي ستقام في شهر فبراير 2024م. واختتم الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضات المائية بمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات المدرجة في بند ما يستجد من أعمال، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.