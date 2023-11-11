اليوم .. السيب وأهلي سداب فـي نهائي دوري عام الهوكي

يلتقي ناديا السيب وأهلي سداب مساء اليوم في المباراة النهائية لدَوْري عام الهوكي 2023 على ملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر في الساعة الثامنة مساءً، ويقام الحفل الختامي للدَّوْري برعاية سعادة محمد بن سعيد بن محمد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، بحضور أُسرة مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، ويأتي تأهل ناديي أهلي سداب والسيب للمباراة النهائية، بعد فوز نادي أهلي سداب على نادي النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل نادي السيب بفوزه على نادي صحار بنتيجة 2/‏1، وسيسبق المباراة النهائية إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وسيتنافس فيها ناديا النصر وصحار في الساعة السادسة مساءً.

وكانت مباريات الجولة الأخيرة في الدَّوْر النهائي للدَّوْري قد انتهت بتسجيل 16 هدفًا في 3 لقاءات، ففي المباراة الأولى حقق نادي أهلي سداب فوزًا عريضًا على نادي مسقط بنتيجة 7/‏1، وفي اللقاء الثاني تألق نادي السيب بالفوز على نظيره نادي صلالة بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، وفي المباراة الثالثة تغلَّب نادي صحار على نادي ظفار بنتيجة 4/‏0.

بينما انتهت مباريات الجولتين الأولى والثانية للدَّوْر النهائي بالدَّوْري بتسجيل 18 هدفًا، ففي الجولة الأولى حقق نادي صحار فوزًا على نادي مسقط بنتيجة 2/‏1، وتغلَّب نادي السيب على نادي النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، واكتسح نادي أهلي سداب نظيره نادي ظفار بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد، أمَّا في لقاءات الجولة الثانية فتعادل ناديا أهلي سداب وصحار 1/‏1، وتفوق نادي النصر على نادي صلالة بهدف وحيد دُونَ ردٍّ، وفي مباراة ظفار ومسقط فاز الأول على الثاني 3/‏1.

وذلك بعد الانتهاء من مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من الأدوار التمهيدية التي انتهت بفوز نادي أهلي سداب على نادي السيب بنتيجة 3/‏صفر، وحقق نادي النصر فوزًا على نظيره نادي ظفار بهدفين دُونَ ردٍّ، وتعادل ناديا صلالة والاتحاد سلبيًّا، وفي مباراة ناديي مسقط والرستاق، فاز الأول على الثاني بنتيجة 2/‏1.

وخلصت الجولة الرابعة من الدَّوْري إلى تسجيل 5 أهداف في مباراتين، ففي المواجهة الأولى تعادل ناديا ظفار وصلالة بنتيجة صفر/‏صفر، أمَّا في اللقاء الثاني فقد اكتسح نادي النصر نظيره نادي مرباط بـ5 أهداف دُونَ ردٍّ. أمَّا الجولة الثالثة من الدَّوْري فقد خلصت إلى تسجيل 18 هدفًا في 3 مواجهات، ففي المباراة الأولى فاز نادي النصر على نادي صلالة بنتيجة 3/‏1، وقسا نادي أهلي سداب في اللقاء الثاني على نظيره نادي مسقط بنتيجة كبيرة قوامها 8/‏1، وفي المواجهة الثالثة تألق نادي الاتحاد بالفوز على نادي مرباط بـ5 أهداف دُونَ ردٍّ.

وكانت الجولة الثانية من الدَّوْري قد انتهت بتسجيل 31 هدفًا في 4 لقاءات، ففي مواجهة ناديي صلالة ونادي مرباط، فاز الأول على الثاني بنتيجة كبيرة قوامها 13/‏صفر، واكتسح نادي صحار نظيره نادي الرستاق بـ10 أهداف دُونَ ردٍّ، وتألَّق نادي السيب بالفوز على نادي مسقط بنتيجة 5/‏1، وحقق نادي ظفار فوزًا على نادي الاتحاد بـهدفين مقابل لا شيء. وانتهت الجولة الأولى من الدَّوْري بتسجيل 13 هدفًا في 3 لقاءات، ففي المباراة الأولى فاز نادي ظفار على نادي مرباط بنتيجة 13/‏صفر، وتعادل ناديا الاتحاد والنصر سلبيًّا، وفاز نادي الرستاق بعد انسحاب نادي صحم من المباراة.