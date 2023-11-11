وزارة الثقافة والرياضة والشباب توقع اتفاقية تنفيذ مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد

تشمل 9 مراكز فـي المرحلة الأولى

وقعت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مع الاتحاد العماني لكرة اليد اتفاقية تنفيذ مشروع مراكز اعداد الرياضيين وقع الاتفاقية عن الوزارة سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وعن الاتحاد الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بمبنى وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالخوير.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الاهتمام والرعاية الكبيرة التى توليها الوزارة لمشروع مراكز اعداد الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بهدف تطويرها وإعداد جيل جديد من الرياضيين يساهم في الوصول إلى منصات التتويج في البطولات التى يشارك فيها على المستوى الخليجي والآسيوي والدولي.

وقد أشاد الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الثقافة والرياضة والشباب في دعم الاتحاد لمشروع مراكز اعداد الرياضيين التي تعد القاعدة الأساسية للأندية والمنتخبات الوطنية مؤكدا بأن الاتحاد وضع خطة عمل واستراتيجية واضحة المعالم في المرحلة الأولى لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي يسعى من خلاله الاتحاد إلى نشر اللعبة وتطويرها في الأندية حيث ستساهم في أثر منافسات دوري المراحل السنية في الموسم المقبل، كما أن هناك برامج وبطولات تم وضعها لهذه المراكز ونأمل أن تحقق الأهداف والخطط المرسومه لها. وسوف يتم تنفيذ مشروع مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد في المرحلة الأولى في 9 أندية وهي نادي عمان والسيب والشباب ونزوى وعبري وينقل وصحم ومجيس وصلالة، حيث سيقوم الاتحاد خلال الفترة المقبلة بالتوقيع الرسمي مع الأندية التسعة بعدما تم التوقيع مع الأجهزة الفنية والإدارية التي ستتولى مهمة الإشراف على تدريبات المراكز طاقم فني وإداري تم اختيارهم وهم: المدرب سلمان بن صالح البلوشي والمساعد سامي بن مسعود العامري (السيب)، والمدرب علي بن حسن المعولي والمساعد رشيد بن حسن المعولي (الشباب)، والمدرب أحمد بن عبدالله الجساسي والمساعد المنتصر بن سليم البلوشي (عبري)، والمدرب عبدالله بن حمدان البلوشي والمساعد يوسف بن علي الجابري ( مجيس)، والمدرب أحمد بن سالم أمبوسعيدي والمساعد وائل خليفة المنذري (نزوى) والمدرب حسام أحمد محمد والمساعد عبدالله خميس العلوي (ينقل)، والمدرب جمعة بن عبدالله البداعي (صحم) والمساعد مانع بن علي المعمري، والمدرب عمرو طه ممدوح والمساعد بدر بن خميس التمتمي (نادي عمان) والمدرب سامي سبيت الكندي والمساعد عمار الشكيلي (صلالة).