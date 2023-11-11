فـي ختام بطولة العالم للشطرنج لاعبو ولاعبات منغوليا وكازاخستان يتوجون بلقب البطولة

متابعة ـ عبدالله الجرداني:

توج لاعبو ولاعبات منغوليا وكازاخستان بألقاب بطولة العالم للشطرنج للهواة 2023 لفئات 1700 و2000 و2300 ؛الذي اسدل الستار عن منافساتها، في حفل رعاه معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت احمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول المشاركة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وذلك بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وبعد ختام منافسات الجولة التاسعة التي شهدت الكثير من الإثارة والندية لاقتناص الفوز، ونقاط المباراة وخطف المراكز الثلاثة الأولى، شاهد الجميع عرضا مرئيا جسدت جولات البطولة التسع، مبرزا كل الاحداث من استقبال المشاركين إلى ختام الجولة التاسعة التي كشفت عن ابطال هذه النسخة.

بعد ذلك قام الدكتور محاد بن سعيد باعوين وأحمد بن درويش البلوشي رئيس اللجنة العمانية للشطرنج، وبيجين ممثل الاتحاد الدولي للعبة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى وتسليم الميداليات الذهبية وكأس الفئة لصاحب المركز الأول إلى جانب تسليم الميداليات الفضية والبرونزية للفئات، كما تضمن الحفل تكريم اللاعبين العمانيين المجيدين؛ حيث نال شهادة أفضل لاعب عماني غير مصنف مناف بيت سعيد، ونال شهادة أفضل لاعب عماني مصنف سعيد بن أحمد فاضل، ونالت شهادة أفضل لاعبة عمانية العنود بنت عبدالله الغافرية، كما تم تكريم اللجان والحكام والرعاة المساهمين في نجاح البطولة.

نتائج البطولة

جاءت نتائج البطولة على النحو التالي: في فئة تحت 2300 للرجال توج اللاعب الكازاخستاني أبيلمانسور عبد الخير بالمركز الأول برصيد 8 نقاط بعد فوزه على اللاعب المنغولي نارانبولد سودبيلجت، وحصل الهندي كارتافيا أنادكات على المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 7 نقاط، فيما جاء المركز المركز الثالث من نصيب اللاعب المصري ماركو فادي بنفس الرصيد.

وفي فئة الفتيات تحت 2300، توجت اللاعبة الكازاخستانية باوريزهان أرناش بالمركز الأول في الفئة برصيد 5 نقاط، ونالت اللاعبة البلجيكية بالاندين نايمانوفا باتريشيا المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وخطفت لاعبة الاتحاد الدولي لوكينا أليكساندرا المركز الثالث برصيد 4.5 نقطة.

وفي الفئة المفتوحة تحت 2000، توج المنغولي داشتوجتوخ أمارسايخان بالمركز الأول بعد فوزه في جميع جولاته ليحصد 9 نقاط، وحل الهندي آر شام في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، وفي المركز الثالث حل مواطنه الهندي راجافيش فيلافا برصيد 6.5 نقطة.

وفي الفئة المفتوحة تحت 1700 للرجال حقق اللاعب المنغولي جانبات دانزانجوناي لقب الفئة برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع اللاعب الهندي باترا ديباك في الجولة التاسعة، وفي المركز الثاني اللاعب فاديم باك من قرغيزستان برصيد 7.5 نقطة، وفي المركز الثالث حل مواطنه ميديت جاباروف بنفس الرصيد.

وفي فئة الفتيات تحت 1700 سيطرت لاعبات منغوليا على المراكز الثلاث الأولى، حيث حصدت اللاعبة بات-أمغالان أنوجين المركز الأول برصيد 7.5 نقطة، فيما جاءت مواطنتها تسوجدلجير أنوداري في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، وحلت مواطنتها بالدانجانتسان خوسلينزايا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.