نتيجة مباراة مركز شباب بطا وإسكو في دوري القسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة بطا وإسكو في دوري القسم الثالث

حقق فريق إسكو الفوز بهدف دون رد على حساب نظيره مركز شباب بطا في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة.

خاض فريق بطا المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أحمد ربيع

خط الدفاع:إيهاب،مانش،قشطة،دونجا

خط الوسط:صلاح،عاطف،بكر،محمد،

خط الهجوم:صباحي،بسيوني



سجل فريق إسكو هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

شهدت المباراة حالة طرد للاعب بطا" محمد عاطف".

أدار تحكيم اللقاء الحكم "محمود صبري " عز الدين جمال، تامر محمود " منطقة الدهقلية.



الفوز يرفع رصيد إسكو إلي 5 نقاط وتجمد رصيد بطا عند ثلاثة نقاط