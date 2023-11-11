تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ستاد ريمس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي وستقوم قناة بى ان سبورت 4 HD بنقل أحداث المباراة.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على مونبيليه بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي كما فاز ستاد ريميس على نانت بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد ٢٤ نقطة في جدول الدوري الفرنسي بينما يحتل ستاد ريميس المركز الرابع برصيد ٢٠ نقطة.

موقف باريس سان جيرمان وستاد ريمس في جدول الدوري الفرنسي

احتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد ٨٥ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ٢٧ مباراة وتعادل في ٤ مباريات وخسر ٧ مباريات.

في حين احتل ستاد ريميس المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد ٥١ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٢ مباراة وتعادل في ١٥ مباراة وخسر ١١ مباراة.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ستاد ريمس

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: موكيلي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار.

خط الوسط: وارن زائير إيمري – لى كانج إن – سولير - فابيان رويز.

خط الهجوم: ديمبيلي – راموس – كيليان مبابي.