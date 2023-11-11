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أحمد جودة - القاهرة - فوز الإعلاميين وأورانج ومنشية ناصر يهزم أسمنت حلوان ب11 هدف في القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن التالى..



- حقق فريق الإعلاميين بقيادة ياسر راشد الفوز على فريق أطفيح بقيادة شوقى محمد بهدفين دون رد سجل الأول خالد سعيد وسجل الثاني رجب أبو سريع .



- حقق فريق أورانج بقيادة تامر عبد الخالق فوزا مهما على فريق بشتيل بقيادة جمال حواش بهدفين مقابل هدف سجلهما مصطفى شفيق وكريم حسين، وسجل عبد الله طارق هدف بشتيل.



- فاز فريق دياموند بقيادة جمال الدسوقي على فريق صول بقيادة أحمد الضظوى برباعية مقابل هدف سجلها أحمد جعفر هدفين وباسم عادل وجيلبرتو.

بينما إدرك صول هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.



- حقق فريق الصيد بقيادة طارق حسن الفوز على فريق حلوان العام بقيادة أحمد الجداوى بهدفين مقابل هدف عن طريق محمد سمير وحسن يحيى .



-- حقق فريق كسكادا اول فوز على فريق ابو النمرس بثلاثية مقابل هدفين.



- حقق فريق منشية ناصر بقيادة محمد رمضان فوزًا كبيرًا على فريق أسبمنت حلوان بنتيجة 1-11.



- تعادل فريق المعادي مع فريق حدائق الاهرام دون أهداف.