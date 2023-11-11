نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. كريس كولمان يدخل دائرة اهتمامات الزمالك لخلافة أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض خلال الساعات القليلة القادمة بعد إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو.

كريس كولمان يدخل دائرة اهتمامات الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن المدرب الويلزي كريس كولمان تم عرضه خلال الساعات القليلة الماضية على مسؤولي الزمالك؛ لخلافة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو.

ودخل المدرب الويلزي كريس كولمان دائرة اهتمامات الزمالك؛ حيث طلب المدرب السابق لمنتخب ويلز الحصول على مليون ومائة ألف دولار في العام مع جهاز أجنبي متكامل.

ويفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك حاليا بين عدد من السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض على أن يتم حسم الملف خلال الأسبوع الجاري.

وبعد كريس كولمان أحد أبرز المدربين في القارة العجوز وهو من مواليد 10 يونيو 1970 حيث سبق لصاحب الـ53 ربيعًا قيادة منتخب ويلز في الفترة من 2012 حتى 2017.

وتولى المدرب الويلزي قيادة عدد من الفرق الأوروبية أبرزها فولهام الإنجليزي من 2003 حتى 2007 بالإضافة إلى تدريب فريق ريال سوسيداد الإسباني خلال موسم 2007-2008.

ووفقًا لمصدر مُقرب من المدرب الويلزي فإن كريس كولمان أعد تقريرًا فنيًا عن نقاط القوة والضعف بفريق الزمالك بالإضافة إلى اللاعبين المميزين بالفريق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" أن المدرب رحب بإمكانية تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة موضحا أن الويلزي لا يمانع تخفيض مطالبه المالية في حال الدخول في مفاوضات رسمية من قبل مسؤولي القلعة البيضاء.