نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موديست يسجل والشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي بين الأهلي والجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الأهلي والجونة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والمقامة على ملعب استاد خالد بشارة.

أحداث الشوط الأول بين الأهلي والجونة

تقدم الأهلي أولًا عن طريق مهاجم الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 37 بهدف من مهارة مميزة، وأدرك أحمد بلحاج التعادل للجونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بركلة جزاء.

الأفضلية في هذا الشوط كانت لصالح أصحاب الأرض حيث شكل لاعبوه الخطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر في المقابل تظهر أي خطورة حقيقة للأهلي طوال النصف ساعة الأولى.

أحمد بلحاج كان واحدًا من أخطر لاعبي فريق الجونة في هذا الشوط وسدد أكثر من كرة تعامل معاها محمد الشناوي ببراعة.

هجوم الأهلي في هذا الشوط ظهر على استحياء ونجح من هجمة واحدة في تسجيل هدف عن طريق أنتوني موديست بعدما استلم تمريرة طولية مميزة من طاهر محمد طاهر، لكن أحمد بلحاج أدرك التعادل قبل النهاية بثوانٍ قليلة من ركلة جزاء بعدما لمست عرضية صبري رحيل يد محمد هاني داخل منطقة الجزاء.