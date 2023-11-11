نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم السبت، برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقية توتنهام هوتسبير.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ويتربع إيرلينج هالاند على رأس قائمة هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثانية عشر برصيد 11 هدفًا، ويليه محمد صلاح وسون هيونج مين بثمانية أهداف لكلٍ منهما، وجاء الترتيب على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 11 هدفا.

2- محمد صلاح لاعب ليفربول: 8 أهداف.

2- سون هيونج مين لاعب توتنهام: 8 أهداف.

3- جارود بوين لاعب وست هام: 7 أهداف.

3- كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف.

4- هوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون: 6 أهداف.

4- بريان مبيومو لاعب برينتفورد: 6 أهداف.

4- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد: 6 أهداف.

5- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 5 أهداف.

5- دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا: 5 أهداف.