أحمد جودة - القاهرة - فوز البلاستيك واسكو والماظه وتعادل قليوب بالقسم الثالث

أسفرت مباريات المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه بدورى القسم الثالث عن فوز فريق البلاستيك على فريق بنها بهدف دون رد سجله مصطفى حسين.



-- فوز فريق طوخ قليوبية على فريق هليوبوليس بهدف للاعب محمد مجدي.



-- فوز فريق الماظه على فريق ابو السعود بثلاثية مقابل هدفين سجلهم عبد الله الحضرى واسلام ومعاذ.



- تعادل فريق بهتيم مع فريق مركز شباب قليوب بهدف لمثله تقدم بهتيم بهدف سجله حسن عثمان وتعادل عمرو مدحت لقليوب.



- فوز فريق اسكو على فريق مركز شباب بطا بهدف دون رد.



-- تعادل فريق الطيران مع فريق المطرية بهدف لمثله تقدم الطيران بهدف أحمد عجلة وتعادل أوس للمطرية.



-- تعادل فريق القناطر الخيريه مع فريق المرج دون أهداف.