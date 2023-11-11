زمالك 2014 يفوز على يونيون بسداسية.. وفريق 2011 يفوز على الفيوم بعشرة أهداف في دوري براعم الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2014، في تحقيق الفوز على نظيره فريق يونيون بسداسية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة.

زمالك 2014 يفوز على يونيون بسداسية

أحرز أهداف الزمالك كل من، مالك حسن وعصام عصام بواقع "هدفين" لكل منهما، وعمار صدقي ومصطفى مختار.

ويقود فريق الزمالك 2014 كل من، علاء علوان مديرًا فنيًا، ومحمد صابر وأسامة فتحي مدربين مساعدين، ومجدي عبد الرحمن مدربًا لحراس المرمى، وأشرف بيومي تأهيل وإصابات، إسلام مبارك إداريًا.

براعم الزمالك

زمالك 2011 يفوز على الفيوم بعشرة أهداف

فيما نجح فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2011، في تحقيق الفوز على الفيوم بعشرة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة.

أحرز الأهداف كل من، جويد محمد وآدم عمر لطفى بواقع "هدفين" لكل منهما، ومحمد وحيد وساجد هاني وياسين منير وعمار مصطفى ويوسف علي أحمد وآسر إيهاب .

ويقود فريق 2011، إيهاب رفاعي مديرا فنيًا، أحمد عادل مدربًا ومصطفى البيباني مدربًا لحراس المرمى، خالد قناوي تأهيل وإصابات.