جيرونا يهزم رايو فايكانو ويبتعد في الصدارة

جيرونا يهزم رايو فايكانو ويبتعد في الصدارةعزز فريق جيرونا تربعه على عرش صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه رايو فايكانو، بفوزه عليه 2-1، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، ضمن الجولة الـ13 "لليغا".

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط، ألفارو غارسيا، بعد مرور عشر دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

ولكن نادي جيرونا رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، الأوكراني أرتيوم دوفبيك، والبرازيلي سافيو دي أوليفيرا، عند الدقيقتين (42، 65) على الترتيب.

وحقق فريق جيرونا بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق خمس نقاط عن وصيفه ريال مدريد، قبل مباراته أمام ضيفه فالنسيا في وقت لاحق من مساء اليوم السبت أيضا.

بينما يشغل نادي رايو فاليكانو المركز التاسع على سلم الترتيب حتى الآن برصيد 18 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.