ليتشي يعود من بعيد ويفرض التعادل على ميلان في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، في فخ التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، أمام نظيره فريق ليتشي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "فيا ديل ماري"، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة ميلان وليتشي اليوم السبت 11-11-2023 في الدوري الإيطالي

افتتح جيرو التسجيل لفريق ميلان عند الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة عرضية متقنة من زميله هيرنانديز.

وأضاف ريندرز الهدف الثاني لفريق ميلان من صناعة زميله تشوكويزي، في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وتمكن سانسوني من تسجيل هدف الأول لفريق ليتشي في الدقيقة 66 من زمن المباراة بعد اسيست زميله بلين.

ونجح باندا في إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 70، من صناعة زميله سانسوني.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

وبهذا التعادل ارتفع رصيد فريق ميلان إلى النقطة 23 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، كما ارتفع رصيد فريق ليتشي إلى النقطة 14 في المركز الثالث عشر.