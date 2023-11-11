نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة كالياري في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عن تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة كالياري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإيطالي.

ما هو تشكيل يوفنتوس ضد كالياري؟

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي تشكيل يوفنتوس أمام كالياري، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من عمر الكالتشيو لهذه النسخة 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وجاء تشكيل يوفنتوس الرسمي ضد كالياري على النحو التالي:

في حراسة المرمى:- تشيزني

خط الدفاع:- بريمر، روجاني، جاتي.

الوسط:- فيليب كوسيتيتش، كامبياسو، لوكاتيلي، ميريتي، مكيني.

الهجوم:-مويس كين، كييزا.