هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - واصل هاري كين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ تحطيم للأرقام القياسية في بطولة الدوري الألماني للموسم الرياضي الحالي، وذلك منذ انضمامه لصفوف البافاري صيف 2023.

هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وأحرز النجم الإنجليزي هاري كين هدفين في الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ضد هايدنهايم المقامه حاليا على أرضية ملعب أليانزا، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

وسجل هاري كين 17 هدفا بعد 11 مباراة في الدوري الألماني وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليكون أول لاعبا بتاريخ البوندسليجا يسجل هذا الكم من الأهداف خلال أول 11 جولة.

وتواجد الثنائي نكونكو وفولكروغ في صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الألماني للموسم الماضي برصيد 16 هدفا فقط.

إحصائيات هاري كين مع بايرن ميونخ الموسم الحالي

الدوري الألماني: 11 مباراة أحرز 17 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة

دوري أبطال أوروبا: 4 مبارايات سجل 4 أهداف وقدم 2 تمريرة حاسمة

السوبر الألماني: مباراة لم يصنع أي هدف أو يسجل.