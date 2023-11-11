نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يُبطل ريمونتادا هايدنهايم وينتزع صدارة ترتيب الدوري الألماني مؤقتًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الفوز أمام نظيره هايدينهايم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب أليانزا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2023-24.

وكانت صافرة بداية المباراة قد انطلقت في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد هايدينهايم اليوم في الدوري الألماني

استحوذ لاعبو فريق بايرن ميونخ على الكرة منذ انطلاق المباراة، وسجل النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الأول لصالح البافاري بالدقيقة 14 من زمن اللقاء بعدما أستلم تمريرة حاسمة من زميله ليروي ساني.

وأحرز هاري كين الهدف الثاني لصالح بايرن ميونخ بالدقيقة 44 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز تيم كلينيست الهدف الأول لفريقه هايدينهايم في الدقيقة 67.

وأضاف جان نيكلاس الهدف الثاني لصالح هايدينهايم بالدقيقة 70 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز رافائيل جوريرو الهدف الثالث للبافاري في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 29 محتلا صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني، بينما هايدينهايم تواجد في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.