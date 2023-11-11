نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر والوحدة اليوم السبت 11-11-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم “دوت الخليج الرياضي” ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر والوحدة اليوم السبت 11-11-2023، حيث يترأس العالمي جدول مباريات اليوم من دوري روشن للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بعد أن حقق فوزه الحادي عشر على حساب التعاون في الجولة الثالثة عشر من المسابقة المحلية.

ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 9 مباريات من أصل 12 خاضها هذا الموسم، بجانب التعادل في لقاء وحيد والخسارة في مباراتين.

وجاء ترتيب الدوري السعودي على النحو التالي:

1- الهلال 35 نقطة

2- النصر 28 نقطة

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الاتحاد 24 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الوحدة 16 نقطة

9- ضمك 15 نقطة

10- الفيحاء 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الرائد 9 نقاط

17- الأخدود 7 نقاط

18- الحزم 7 نقاط