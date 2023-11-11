عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق بورنموث، التي ستقام مساء اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نيوكاسل يونايتد، مع نظيره فريق بورتموث، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة بورنموث

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، هال.

خط الوسط: ميلي، جولينتون، لونجستاف

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، ويلوك، أنتوني جوردون.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل الوحيد والحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيتم بث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث عبر قناة bein sports 2.