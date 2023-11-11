نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وشتوتجارت اليوم السبت 11-11-2023 في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" في السطور الآتية، نتيجة مباراة فريقي بروسيا دورتموند وشتوتجارت، خلال المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2023-24.

نتيجة مباراة بروسيا دورتموند وشتوتجارت

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت على نظيره بروسيا دورتموند بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مرسيدس بنز أرينا في الجولة الحادية عشر من البوندسليجا.

سجل نيكلاس فولكروج الهدف الأول لصالح دورتموند بالدقيقة 36 من زمن اللقاء، قبل أن يحرز دينيز أونديف هدف التعادل لفريقه شتوتجارت في الدقيقة 42.

وأحرز جيراسي هدف التقدم لصالح شتوتجارت بالدقيقة 83 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لفريقه وتولى اللاعب تسجيلها بنجاح.

وبهذه النتيجة احتل شتوتجارت المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد دورتموند عند النقطة 21 بالمركز الرابع.