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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التوجه إلى سويسرا عقب نهاية مباراة الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري.

كولر يغادر القاهرة عقب مباراة الجونة

ويلتقي الأهلي نظيره الجونة، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويغادر كولر إلى بلاده، من أجل قضاء فترة إجازة خلال فترة التوقف الدولي، حيث يحصل اللاعبين على راحة سلبية عقب نهاية المباراة، قبل العودة لاستئناف التدريبات.

ويحصل الفريق عقب مباراة الجونة، على راحة سلبية بسبب فترة التوقف الدولي، والتي يخوض فيها منتخب مصر مباراتين في تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم المقبلة، حيث يواجه جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 من هذا الشهر.