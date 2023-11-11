نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم المصري يشكر الجماهير ويُعلق على فوز الأهلي أمام الكويت في كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إبراهيم المصري، لاعب الأهلي لكرة اليد، على فوز فريقه على الكويت في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" في السعودية، والتي انتهت بنتيجة 35-25.

تصريحات إبراهيم المصري

وتحدث إبراهيم المصري لقناة "SSC" قائلا: "معتادون على الفوز ونثق في أنفسنا وفي الجهاز الفني والجماهير".

وتابع: "في الشوط الثاني فريق الكويت لم يستطع مجاراتنا وشعرت وقتها أننا سنفوز".

واختتم: "أشكر الجماهير على الدعم خاصة ضد برشلونة وحاولنا الفوز لكن لم يسعفنا التوفيق ونوعدهم بالأفضل".