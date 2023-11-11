نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السقوط الأول.. الجونة يفرض تعادل مثير على الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كلمته على مجريات مباراة الأهلي أمام مضيفه الجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحداث مباراة الأهلي والجونة

الشوط الأول من هذا اللقاء كانت الأفضلية فيه لصالح أصحاب الأرض وشن لاعبو الجونة العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى محمد الشناوي الذي تصدى لأكثر من كرة خطيرة.

ومع الضغط المستمر من فريق الجونة على مرمى الشناوي وسيطرة الفريق الساحلي على مجريات اللقاء نجح المهاجم الفرنسي أنتوني موديست في تسجيل هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 37 بعدما تسلم الكرة بطريقة رائعة راوغ بها أحمد عبد الرسول وسددها أرضية داخل الشباك.

وتمكن الجونة من إدراك التعادل عن طريق لاعبه أحمد بلحاج في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء بعدما احتسبها حكم اللقاء محمد يوسف نتيجة لمس الكرة ليد داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني ظلت الأفضلية لأصحاب الأرض نوعًا ما وشن لاعبي الفريق الساحلي الهجمات على مرمى محمد الشناوي لكنها افتقدت للخطورة، ليجري السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في صفوف فريقه بغية العودة في السيطرة وتشكيل الخطورة على مرمى الجونة.

وحرمت عارضة أحمد مسغود كريم فؤاد لاعب الأهلي من تسجيل هدف فريقه الثاني بعدما تصدت للركلة الحرة من أمام منطقة الجزاء قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

وأكمل فريق الجونة المباراة منقوصًا وبعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أحمد محمود في الدقيقة 83 بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء.

وحاول لاعبو الأهلي تكثيف هجماتهم على مرمى الجونة لكن محاولاتهم لم تكتمل وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 13 في المركز الأول، كما رفع الجونة رصيده إلى 9 في المركز الثامن.