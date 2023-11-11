مانشستر يونايتد يقتنص فوزًا صعبًا أمام لوتون تون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من تحقيق فوز صعب أمام نظيره فريق لوتون تون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تون

بدأ رتم المباراة هادىء بعض الشيء وتبادل لاعبو مانشستر يونايتد ولوتون تون العديد من التسديدات.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة نجح لينديلوف في تسجيل هدف المان يونايتد الأول في شباك لوتون تون.

ومن جهته فقد أهدر لاعبو لوتون تون جميع الفرص التي أتيحت لهم خلال شوطي المباراة لتنتهي بذالك أحداث اللقاء.

ترتيب مانشستر يونايتد ولوتون تون في الدوري الإنجليزي

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة الحادية عشر متواجدًا في المركز السادس من ترتيب البريميرليج، في حين تجمد رصيد لوتون تون عند النقطة السادسة في المركز السابع عشر.