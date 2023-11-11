نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون اليوم السبت 11/11/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون اليوم السبت 11/11/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ولوتون

فاز فريق مانشستر يونايتد الكروي الأول أمام نظيره فريق لوتون تاون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ولوتون

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر الشوط الثاني عن طريق لينديلوف لاعب مانشستر يونايتد.