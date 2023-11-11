نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلحاج يتصدر بهدفه في الأهلي.. ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اللاعب أحمد بلحاج، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، عقب تسجيله هدف أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقام بلحاج بتسجيل هدفه من خلال ضربة جزاء للجونة احتسبها الحكم لصالح فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر الشوط الأول، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024

ونجح لاعب الجونة في التساوي مع الأنجولي كريستوفر مابولولو نجم الاتحاد السكندري، في ترتيب الهدافين.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

كريستوفر مابولولو لاعب الاتحاد برصيد 6 أهداف

أحمد بلحاج لاعب الجونة برصيد 6 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف "زيكو لاعب زد برصيد 5 أهداف

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة برصيد 5 أهداف

أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 5 أهداف

بيرسي تاو لاعب الأهلي برصيد 4 أهداف

فادي فريد لاعب سموحة برصيد3 أهداف

أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي برصيد 3 أهداف

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب برصيد 3 أهداف

أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك برصيد 3 أهداف

فيستون ماييلي لاعب بيراميدز برصيد 3 أهداف