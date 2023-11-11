نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري 2023-2024 بعد تعادل الأهلي أمام الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق الأهلي أمام نظيره الجونة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل منهما، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستضاف ستاد بشارة بالغردقة، مواجهة الأهلي ضد الجونة، وذلك في إطار مواجهات الجولة الرابعة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

وعقب التعادل تربع المارد الأحمر على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 13 نقطة، من خوض5 مباريات، فاز في4 مباريات، وتعادل وحيد، كما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 9 محتلًا بها المركز الثامن.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

يحتل الأهلي المركز الأولي برصيد13 نقطة، كما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني، برصيد 13 نقطة.

وفي المركز الثالث يحتل مودرن فيوتشر، برصيد 12 نقطة، كما يحتل فريق زد، المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وفي المركز الخامس يحتل فريق الاتحاد السكندري، برصيد 11 نقطة، وفي المركز السادس يحتل فريق إنبي، برصيد 10 نقاط.

وفي المركز السابع يحتل فريق طلائع الجيش، برصيد 10 نقاط وفي المركز الثامن يحتل الجونة، برصيد 9 نقاط.

ويحتل فريق المصري، المركز التاسع برصيد 9 نقاط، وفي المركز العاشر يحتل فريق الزمالك، برصيد 8 نقاط.

وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق بلدية المحلة، برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثاني عشر يحتل فريق سموحة، برصيد8 نقاط.

وفي المركز الثالث عشر يحتل فريق سيراميكا كليوباترا، برصيد 7 نقاط، وفي المركز الرابع شعر يحتل الإسماعيلي، برصيد 4 نقاط.

ويحتل فريق فاركو، المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، وفي السادس عشر فريق الداخلية، برصيد 4 نقاط.

وفي المركز السابع عشر والقبل الأخير يحتل فريق البنك الأهلي،برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير والثامن عشر يحتل فريق المقاولون العرب، برصيد نقطتين.