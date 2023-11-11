نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمباراة الثالثة تواليًا.. عقدة علاء عبد العال وملعب الجونة مستمرة أمام الأهلي (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الأهلي لكرة القدم أمام فريق الجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، التي جمعت بين الفريقين على ملعب خالد بشارة.

وافتتح اللاعب الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الأهلي التسجيل في المباراة مع الدقيقة 36 من أحداث شوط المباراة الأول، وعاد فريق الجونة في النتيجة من نقطة الجزاء عن طريق اللاعب المغربي أحمد بلحاج.

عقدة علاء عبد العال وملعب الجونة مستمرة أمام الأهلي

وللمباراة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري، يفشل فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق الجونة بالغردقة، حيث انتهت آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين على ملعب خالد بشارة، بالتعادل.

المباراة الأولى من المباريات الثالث الماضية، كانت في موسم 2020/2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.

المباراة الثانية كانت في موسم 2021/2022، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكانت المباراة الثالثة والأخيرة هي مباراة اليوم، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وعلى الجانب الآخر، للمباراة الثالثة على التوالي يخفق فريق الأهلي في تحقيق الفوز على علاء عبد العال المدير الفني الحالي لفريق الجونة.

المباراة الأولى من المباريات الثلاث الماضية أمام علاء عبد العال، كانت في الجولة 31 من بطولة الدوري المصري موسم 2021-2022، وذلك مع فريق إيسترن كومباني، التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

المباراة الثانية كانت أمام فريق الداخلية تحت قيادة المدرب علاء عبد العال، في إطار الجولة 20 من الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعد مباراة الليلة هي الثالثة لفريق الأهلي، دون تحقيق الفوز على نظيره الجونة داخل ملعبه، وكذلك المدير الفني علاء عبد العال.