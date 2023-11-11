منتخب بنين يستدعي حساني ايموران لاعب مودرن فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - أرسل الاتحاد البنيني لكرة القدم خطابًا رسميًا لنادي مودرن فيوتشر يُشير إلى طلب إستدعاء اللاعب حساني ايموران، للإنضمام لمعسكر منتخب بنين الأول خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

منتخب بنين يستدعي حساني ايموران

ويستعد منتخب بنين لمواجهتي جنوب إفريقيا وليسوتو في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٦.

وتعاقد نادي مودرن فيوتشر في بداية الموسم الجاري مع البنيني حساني ايموران لمدة موسم على سبيل الإعارة من فريق لوتو بوبو البنيني مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بنهاية الموسم.