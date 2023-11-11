ليندلوف يعلق على فوز مانشستر يونايتد وهدفه في لوتون تاون

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أحمد جودة - القاهرة - علق فيكتور ليندلوف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على فوز المان يونايتد الصعب أمام نظيره فريق لوتون تون في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ماذا قال ليندلوف بعد هدفه في شباك لوتون تاون؟

وسجل المدافع هدف الشياطين الحمر الوحيد في المباراة في الدقيقة التاسعة والخمسين، ليقتنص الفريق الأحمر ثلاث نقاط هامة خلال مشواره ببطولة البريميرليج.

وفي سياق متصل فقد صرح اللاعب:"الأمر حاليًا يتعلق بالفوز والحصول على نتائج. يجب أن نتكاتف ونفعل ما يجب علينا القيام به من أجل الفوز بالمباريات. آمل أن نتمكن من اللعب بشكل أفضل في المستقبل."

وتابع:"أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وبعد تسجيل الهدف إنخفض المستوى قليلًا وأعتقد أن هذا ما نحتاج إلى تحسينه في المباريات القادمة."