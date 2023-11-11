نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسام طه يسجل الظهور الأول في مونديال العالم للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الحكم المساعد أحمد حسام طه، لظهور أول في مونديال العالم للشباب تحت 17 عاما، وذلك في مباراة نيوزيلندا.

أحمد حسام طه الممثل التحكيمي الوحيد لمصر

وتقام المباراة في تمام الحادي عشر صباحا بقيادة الحكم الليبي معتز الشلماني.

أحمد حسام طه، هو الممثل الدولي الوحيد لمصر في قائمة الحكام المشاركين في البطولة، المقامة في أندونسيا.

وسبق للمساعد الدولي التواجد في المحافل الدولية مثل دوري إفريقيا، وبطولة كأس الاتحاد الافريقي والذي شارك فيها في مرحلة نصف نهائي البطولة.

إضافة لمشاركات في مباريات المربع الذهبي للدوري التونسي.

ويعد طه من حكام النخبة في الدوري المصري ليكون صاحب أرقام ومشاركات إيجابية عديدة.