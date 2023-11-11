نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتريك مبابي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ستاد ريمس وتصدر الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس مثيرة للغاية، حيث نجح باريس سان جيرمان في التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق كيليان مبابي.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس

وكان عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان قد أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها مبابي بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

سجل جونيا إيتو نجم ستاد ريمس هدف لفريقه في الدقيقة السابعة من اللقاء قبل أن يقوم الحكم بالغاؤه بداعي وجود تسلل على اللاعب محمد درامي لاعب ستاد ريمس.

في الدقيقة ٢٧، استلم ديمبلي نجم باريس سان جيرمان الكرة على يمين منطقة الجزاء وحاول أرسال الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن يفان ضيوف حارس مرمى ستاد ريمس نجح في تشتيت الكرة.

وسدد أمير ريتشاردسون نجم ستاد ريمس الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ولكن تصدى لها دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان ببراعة لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الباريسي بهدف نظيف.

على غرار الشوط الأول، نجح باريس سان جيرمان في تعزيز النتيجة بتسجيل ثاني أهدافه في اللقاء من توقيع نجمه الأول كيليان مبابي في الدقيقة ٥٩.

جاء هدف مبابي من هجمة مرتدة سريعة لباريس سان جيرمان، حيث وصلت الكرة لكارلوس سولير جهة اليمين الذي مررها لمبابي أمام المرمى ليسدد الكرة بسهولة في شباك يفان ضيوف حارس مرمى ستاد ريميس.

وفي الدقيقة ٦٧، سدد مبابي الكرة من داخل منطقة جزاء ستاد ريميس وتصدى لها الحارس يفان ضيوف ثم شتتها الدفاع.

تمكن مبابي من تسجيل ثالث أهدافه في المباراة والذي جاء عن طريق هجمة مرتدة سريعة لباريس سان جيرمان، حيث وصلت الكرة لبرادلي باركولا جهة اليمين ليتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم مررها لمبابي الذي سدد الكرة بقوة في الشباك.

في الدقيقة ٨٦، سدد كيليان مبابي الكرة من على حدود منطقة الجزاء والتي ارتطمت في العارضة ومرت إلى خارج الملعب لتنتهي أحداث المباراة بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.