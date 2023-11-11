أول تعليق من تين هاج بعد فوز مانشستر يونايتد الصعب على لوتون تاون

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بتصريح قوي عقب فوز الشياطين الحمر أمام نظيره فريق لوتون تون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر الدوري الإنجليزي.

أول تعليق من إيريك تين هاج بعد فوز مانشستر يونايتد

وصرح المدرب الهولندي: "يوم جيد، كنا بحاجة إلى الفوز وحصلنا عليه، ولكن كان بإمكاننا جعل المباراة أسهل من خلال التسجيل المبكر وتسجيل المزيد من الأهداف، كانت لدينا فرص، لكننا سجلنا هدفًا واحدًا فقط".

وتابع عن عدم تسجيل هويلاند في البريميرليج:"لقد سجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا. لديه ثقة في نفسه وسيسجل المزيد الأهداف."

وأضاف:"في الوقت الحالي، لا يمكنني قول أي شيء عن إصابته علينا الانتظار لمدة 24 ساعة، لمعرفة ما هي الإصابة".

واتم:"لدينا ثلاث مباريات خارج أرضنا [بعد التوقف]، وكلها مهمة، ويجب أن نستعد لها. آمل أن يظل اللاعبون في حالة جيدة، هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به."