الإسماعيلي يخوض مران مكثف تحت قيادة إيهاب جلال خلال فترة التوقف

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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مرانًا قويًا تحت قيادة المدرب إيهاب جلال، استعدادًا للمباريات الودية التحضيرية التي سيخوضها الفريق خلال فترة التوقف الدولية الحالية قبل عودة الدوري العام.

تفاصيل مران الإسماعيلي اليوم

خاض لاعبو النادي الإسماعيلي تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين خلال فترة التوقف الدولية، بعد تأجيل مباراته في الدوري أمام فيوتشر.

وعقد الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم يطالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل استعادة الثقة واستغلال فترة التوقف للعودة بقوة لمنافسات الدوري.

وقام لاعبو النادي الإسماعيلي تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال المباريات الودية المقبلة.

مواعيد مباريات الإسماعيلي الودية

وجاءت مواعيد المباريات الودية لنادي الإسماعيلي على النحو التالي:

الإسماعيلي مع ساحة دمياط 12/11

الإسماعيلي مع المروج الليبي 13/11

الإسماعيلي مع فيوتشر 17/11

الإسماعيلي مع طلاءع الجيش 19/11

الإسماعيلي مع المقاولون العرب 22/11