نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم تصدر الدوري.. خسائر بالجملة تضرب القلعة الحمراء عقب مواجهة الجونة (فنيًا ورقميا) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الجونة بفرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام الأهلي، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، التي جمعت بين الفريقين على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة.

خسائر بالجملة تضرب الأهلي عقب مواجهة الجونة

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز النقاط السلبية والخسائر لفريق الأهلي عقب مباراة اليوم أمام فريق الجونة

وعلى الرغم من تعادل الأهلي في مباراة اليوم، جعله على قمة ترتيب الدوري، وبفارق مباراة مؤجلة لصالح فريق الأهلي عن باقي فرق الدوري، وجاءت أبرز الأرقام والنقاط السلبية في مباراة اليوم على النحو التالي:

1- للمرة الأولى في بطولة الدوري، يقع فريق الأهلي في فخ التعادل، حيث حقق 3 انتصارات متتالية خلال الجولات الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

2- سدد فريق الأهلي 16 تسديدة على فريق الجونة، منهم 3 فقط على مرمى الحارس أحمد مسعود.

3- لم ينجح فريق الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه في بطولة الدوري، سوى في مباراة واحدة فقط، وللمباراة الثالثة على التوالي تستقبل شباك الأهلي 3 أهداف، بواقع هدف في كل مباراة.

4- آخر 8 مباريات لفريق الأهلي في الموسم الحالي محليا وقاريا، استقبلت شباك الأهلي 8 أهداف.

5- للمباراة الثانية، يطرد لاعب من الفريق المنافس أمام الأهلي، ويخفق الأهلي في تسجيل أهداف وتحقيق الفوز، وذلك مثلما حدث في مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وكذلك في مباراة اليوم أمام فريق الجونة.