نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول مباريات الإسماعيلي الودية استعدادًا لعودة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الإسماعيلي مواعيد مباراتيه الودية استعدادًا لعودة الدوري المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي. جدول مباريات الإسماعيلي الودية استعدادًا لعودة الدوري وجاءت مواعيد المباريات الودية لنادي الإسماعيلي على النحو التالي: الإسماعيلي مع ساحة دمياط 12/11 الإسماعيلي مع المروج الليبي 13/11 الإسماعيلي مع فيوتشر 17/11 الإسماعيلي مع طلاءع الجيش 19/11 الإسماعيلي مع المقاولون العرب 22/11 موعد مباراه الإسماعيلي القادمة في الدوري يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي هع نظيره بيراميدز ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 28 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي.