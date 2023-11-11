لجنة الرياضيين تنظم ندوة الإعداد النفسي وبرنامج توعية 365 للاعبين

لجنة الرياضيين تنظم ندوة الإعداد النفسي وبرنامج توعية 365 للاعبينتبدأ صباح يوم غدٍ الأحد على صالة المركز الأولمبي بالعاصمة صنعاء، فعاليات ندوة الإعداد النفسي وبرنامج توعية 365 للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية التي تنظمها لجنة الرياضيين برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية.

ويشارك بالندوة التي تقام على يومين متتاليين نحو 85 لاعباً ولاعبة، يمثلون مختلف اتحادات الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

وأوضحت الأخت أمل مدهش الأمين العام للجنة الرياضيين، أن تنفيذ الندوة تأتي وفقًا لخطة لجنة الرياضيين السنوية، وفي إطار الفعاليات المتواصلة للعملية التوعوية في مجال الإعداد النفسي وبرنامج توعية 365 يوماً للرياضيين، مشيرة إلى أن اللاعبين وطاقمهم المعاون سيتعرفون على أهم المواضيع الخاصة بالإعداد النفسي وبرنامج التوعية.

ولفتت إلى أن فعاليات برنامج الندوة ستتضمن على مدى يومين القاء محاضرات من قبل المختصين، حيث سيشهد اليوم الأول القاء محاضرة حول الإعداد النفسي للدكتور محمود طاهر، يعقبها اليوم الثاني محاضرة للدكتورة إيمان السنباني، في حين يتولى الكابتن منير الذبحاني رئيس لجنة الرياضيين المحاضرات الخاصة بتوعية برنامج 365 للرياضيين.

وشددت أمل مدهش على ضرورة أن يكون لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والمدربين أكثر الناس الماماً ومعرفة بالبنود والقوانين المتعلقة بالإعداد النفسي وبرامج التوعية على مدار العام التي تحملها المدونات الدولية، وأهمية علم النفس الرياضي في تأهيل وإعداد اللاعبين واللاعبات في المنتخبات والفرق الوطنية المختلفة.