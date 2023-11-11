يوفنتوس يواصل سلسلة الانتصارات وينتزع صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الفوز على نظيره نادي كالياري في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

أحداث مباراة يوفنتوس وكالياري

وفاز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد على كالياري في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

ونجح جليسون بريمر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في قص شريط الأهداف في الدقيقة ستون من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 70 أضاف دانيلي روجاني، نجم يوفنتوس ثاني الأهداف ببراعة في شباك كالياري.

وقلص دوسينا، نجم كالياري النتيجة بإحراز هدف جديد لصالح فريقه في الدقيقة الخامسة وسبعون من عمر اللقاء.

ترتيب يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي

يذكر أن يوفنتوس رفع رصيده في الدوري الإيطالي للنقطة 29 في الصدارة، في حين تجمد رصيد كالياري عند النقطة التاسعة في المركز السابع عشر.