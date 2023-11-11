نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي أهداف مباراة يوفنتوس أمام كالياري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2023-2024.

نتيجة مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي

وفاز نادي يوفنتوس على نظيره نادي كالياري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي احتضنها ستاد أليانز مساء اليوم السبت والموافق الحادي عشر من نوفمبر.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد كالياري

أحرز جليسون بريمر، نجم نادي يوفنتوس أولى الأهداف لصالح فريقه في الدقيقة ستون من عمر الشوط الأول وبمساعدة فيليب كوستيتش.

وعزز دانيلي روجاني، نجم نادي يوفنتوس النتيجة بإضافة ثاني الأهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعون من عمر الشوط الثاني وضع دوسينا، نجم كالياري هدف تقليص الفارق في شباك يوفنتوس.