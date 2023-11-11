نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصري ينتقم من إسرائيلي".. وبعد الفوز عليه يرفض مصافحته في كأس العالم لسلاح المبارزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض محمود محسن، لاعب منتخب السلاح، مصافحة لاعب الكيان الصهيوني، الذي يلعب أمامه، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما في كأس العالم لسلاح المبارزة بسويسرا، في المواجهة التي أقيمت اليوم السبت.

محمود حسن يكتسح لاعب إسرائيلي

واستطاع اللاعب المصري محمود محسن من تحقيق فوز مستحق على لاعب الكيان الصهيوني، بنتيجة خمسة مقابل لاشيء، وطلب اللاعب الإسرائيلي مصافحة محسن، فنظر إليه اللاعب ويُدير ظهره ويرفض مصافحته، عقب انتهاء المواجهة.

وقدم اللاعب الإسرائيلي شكوى لحكم المباراة، وآثار غضبه عقب رفض المصري مصافحته.

وجدير بالذكر انطلقت اليوم السبت الأدوار الرئيسية من كأس العالم لسلاح المبارزة، في سويسرا ويشارك فيها اللاعب المصري محمود محسن ومحمد السيد.