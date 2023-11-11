نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أرتيتا بعد فوز آرسنال أمام بيرنلي بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن فوز فريقه المستحق أمام نظيره فريق بيرنلي.

ونجح النادي اللندني في تحقيق فوز عريض أمام نظيره فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

تصريحات ميكيل أرتيتا

وصرح مدرب أرسنال: "سعيد حقًا بالنتيجة وخاصة الأداء. كيف لعبنا ضد نيوكاسل وإشبيلية واليوم".

وتابع: "البطاقة الحمراء التي تلقاها فابيو فييرا، حكم الفيديو المساعد كان على حق. الحكم كان على حق. قرار جيد".

واختتم حديثه بشأن موعد عودة مارتن أوديجارد: "لا أعرف سأعقد اجتماعًا الآن مع القسم الطبي وإيدو، أعتقد أنه سيعود بعد فترة التوقف الدولي".