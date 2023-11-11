نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يونايتد يسقط أمام بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، الهزيمة على يد نظيره فريق بورنموث، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة نيوكاسل وبورنموث

وبدأت الدقائق الأولى من عمر أحداث الشوط الأول، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي فريق بورنموث من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وحاول لاعبو فريق نيوكاسل يونايتد بعد ذلك، الضغط على لاعبي بورنموث من أجل استغلال أخطاء الدفاع ولكن دون جدوى.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب سولانكي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث، في تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 60 بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف اللاعب سولانكي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق بورنموث إلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد فريق نيوكاسل يونايتد عند المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.