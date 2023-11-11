نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد وبورنموث اليوم السبت 11-11-2023 بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، الهزيمة على يد نظيره فريق بورنموث، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد وبورنموث

نجح اللاعب سولانكي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث، في تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 60 بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف اللاعب سولانكي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق بورنموث إلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد فريق نيوكاسل يونايتد عند المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.