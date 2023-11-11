نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القاضي يصل إلى تونس للمشاركة في دورة شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الحكم هشام القاضي إلى الأراضي التونسية، وذلك استعدادا لدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المقامة في تونس.

وتقام الدورة في الأراضي التونسية بداية من الحادي عشر من الشهر الحالي، حتى الثاني والعشرون من الشهر نفسه.

تواجد مصري في البطولة

ويتواجد المنتخب المصري مواليد 2005، بقيادة وائل رياض بقيادة وائل رياض، والذي يفتتح مشواره بمواجهة لبيبا.

ويتواجد أيضا بجانب القاضي الحكم المساعد محمد مجدي سليمان.

ويأتي جدول المنتخب المصري في مواجهة المنتخب الليبي في الخامس عشر من نوفمبر، وأمام الجزائر في السابع عشر من الشهر نفسه، ويلاقي المنتخب التونسي في الجولة الثالثة وفي الختام يلاقي المنتخب المغربي.