نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد العال: هيّأت للاعبين سيناريو المباراة.. وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، على المباراة التي جمعت فريقه أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الجونة تعادل إجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، في إطار المباراة المؤجلة في الدوري المصري.

ماذا قال علاء عبد العال بعد التعادل أمام الأهلي؟

وقال عبد العال عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الشوط الأول كان لنا عدة فرص وكان من الممكن أن نسجل في الأهلي أكثر من هدف".

وأكمل: "بعد هدف الأهلي أداء الجونة لم يهتز ولعبنا بشكل جيد وقبل المباراة هيأت اللاعبين لهذا السيناريو قبل المواجهة".

وتابع "لدي في الفريق أكثر من 6 لاعبين لم يلعبوا من قبل ضد الأهلي ورغم ذلك ظهرنا بمستوى جيد".

وأضاف: "الشوط الثاني تعرضنا لضغط كبير وزاد منه حالة الطرد في فريقنا، ولكن ما يهمني كان عدم الخسارة".

واختتم: "أغلقنا على مفاتيح لعب الأهلي خاصة في وسط الملعب وبين الشوطين حفزت اللاعبين، والجونة يقدم مستوى ونتائج أفضل من أندية صرفت أكثر منا بكثير".

