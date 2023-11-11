"لست سعيدًا بمستواه".. لويس إنريكي يهاجم مبابي رغم الهاتريك أمام ستاد ريمس

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أحمد جودة - القاهرة - شن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان هجوما على نجم الفريق كيليان مبابي بالرغم من تسجيله هاتريك في الفوز على ريمس بالدوري الفرنسي.

لويس إنريكي يهاجم مبابي رغم الهاتريك

وعقب المباراة، قال إنريكي في تصريحات نقلتها قناة أمازون برايم: "ليس لدي ما أقوله عن ثلاثية مبابي ولكنني لست سعيدا تماما بمستواه وكان بإمكانه أن يساعد الفريق أكثر بتعليمات مختلفة".

وأضاف: "سأتحدث مع كيليان أولا عن ملاحظاتي،ولن أكشف أبدا عن تفاصيل ما سيحدث بيننا، إنه أمر خاص بيني وبين اللاعب".

وتابع: "مبابي من أفضل اللاعبين في العالم ولكننا بحاجة إلى المزيد وننتظر منه مهام أخرى".

وعن دوناروما، قال إنريكي: "إذا كنت ناديا كبيرا، فيجب أن يكون لديك حارس رائع، لقد تصدى دوناروما للعديد من الكرات بشكل مذهل، هذا هو دوره".

وأردف قائلا: "ريمس فريق قوي للغاية وضغط بشكل شرس، إنه من أفضل الفرق في الدوري، وسبب لنا مصاعب عديدة، وكانت مواجهته قوية للغاية".

وعن البرتغالي جونكالو راموس، اختتم إنريكي تصريحاته قائلًا: "إنه لاعب رائع بعقلية مميزة، لم يكن يستحق استبداله بين الشوطين، لكنه قراري، لقد أردت استعادة السيطرة، عندما ضغطوا علينا بشكل قوي".