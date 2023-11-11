نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجواير: في مانشستر يونايتد يجب أن تفوز بكل المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هاري ماجواير مدافع فريق مانشستر يونايتد، عن فوز فريقه اليوم السبت 11 نوفمبر، على نظيره لوتون تاون في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق مانشستر يونايتد ضد لوتون بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماجواير يتحدث عن فوز مانشستر يونايتد

وقال ماجواير في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: في مانشستر يونايتد يجب أن تفوز بكل مباراة. بالطبع، نريد أن نلعب بشكل أفضل.

وتابع: نلعب كرة قدم مثالية، ونسلّي الجمهور ونسجل الكثير من الأهداف، ولكن هذا ليس ممكنًا دائما كان الأمر صعبا، ولكن كانت لدينا فرص جيدة جدا، يجب أن نكون أكثر حسما.

وأتم ماجواير حديثه قائلا: ليندلوف رائع من الناحية الفنية، إنه لاعب كرة قدم رائع، يمكنه اللعب في العديد من المراكز، أنا سعيد جدًا من أجله حقا.