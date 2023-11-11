فوز أرسنال ويونايتد وإيفرتون في البريميرليغ

فوز أرسنال ويونايتد وإيفرتون في البريميرليغفاز أرسنال على ضيفه بيرنلي 3 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر، والذي يلعب يوم الأحد مع مضيفه تشيلسي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق لياندرو تروسارد، قبل أن يدرك بيرنلي التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جوش بروانهيل.

وفي الدقيقة 56 سجل ويليام ساليبا الهدف الثاني لأرسنال، ثم أضاف زميله أوليكساندر زينتشينكو الهدف الثالث في الدقيقة74.

وشهدت المباراة تعرض فابيو فييرا لاعب أرسنال للطرد في الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، انتصر مانشستر يونايتد على ضيفه لوتون تاون بهدف نظيف سجله فيكتور ليندلوف في الدقيقة الـ59.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد لوتون عند ست نقاط في المركز الـ17.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق إيفرتون فوزا مهما على مضيفه كريستال بالاس 3-2.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.