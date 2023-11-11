رونالدو يسجل ويقود النصر للفوز على الوحدة بثلاثية في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا مهمًا أمام نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الملك عبد العزيز"، وذلك في إطار الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل النصر بعد هذا الفوز وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مباراتين، فيما يحتل فريق الوحدة المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاء وخسارة سبع مباريات.

أحداث مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

سجل أليكس تيليس أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة حرة، نفذها تيليس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف عبد الإله العمري الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 39، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء الوحدة، نفذها ماني بتمريرة إلى بروزوفيتش الذي أرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها العامري برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وعزز كريستيانو رونالدو التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 49، بعد تمريرة بالخطأ من المدافع وليد باخشوين ليتابعها رونالدو من داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح النصر في الدقيقة 66، سجله أندرسون تاليسكا، وذلك لوجود تسلل على كريستيانو رونالدو المتداخل في اللعب.

ومنعت العارضة الهدف الرابع لصالح النصر في الدقيقة 79، بعد تسديدة من أوتافيو إيدميلسون من داخل منطقة الجزاء.

وقلص أنسيلمو دي مورايس الفارق لصالح الوحدة في الدقيقة81، بعد ركلة حرة، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أوسكار دوارتي برأسية ليتابعها مورايس برأسية أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي.