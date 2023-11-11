نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الوحدة اليوم السبت 11-11-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر والوحدة بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الملك عبد العزيز"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر ضد الوحدة في دوري روشن السعودي

افتتح أليكس تيليس أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة حرة، نفذها تيليس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف عبد الإله العمري الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 39، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء الوحدة، نفذها ماني بتمريرة إلى بروزوفيتش الذي أرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها العامري برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وعزز كريستيانو رونالدو التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 49، بعد تمريرة بالخطأ من المدافع وليد باخشوين ليتابعها رونالدو من داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص أنسيلمو دي مورايس الفارق لصالح الوحدة في الدقيقة81، بعد ركلة حرة، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أوسكار دوارتي برأسية ليتابعها مورايس برأسية أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي.